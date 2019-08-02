Хэмилтон признал, что «Ред Булл» не уступает в мощности «Мерседесу»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что машина «Ред Булл» на некоторых трассах уже выглядит лучше болидов его команды.

«В разных местах их машина временами лучше. Наша машина сильнее всех не на протяжении всего сезона. В Австрии „Ред Булл“ подошла трасса, свою роль сыграла жаркая погода. По сравнению с нами и „Феррари“ у них была очень хорошая машина.

Думаю, что в Сингапуре они будут также быстры. Когда у нас будет гонка в Монце, мы тоже увидим разницу, потому что они больше не уступают нам в мощности, а кое-где и превосходят. Так что будет интересно, как пройдёт гонка в Италии. Не стоит забывать, что «Ред Булл» — команда, которая завоевала несколько титулов. У них всегда хорошая машина, и у них есть Эдриан Ньюи, один из лучших инженеров в нашем спорте», — приводит слова британца RaceFans.