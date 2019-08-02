Албон — об аварии: допустил глупую ошибку

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Венгрии, а также рассказал о своей аварии, которая не позволила ему полноценно принять участие во второй сессии.

«В ходе первой свободной практики мы испытывали проблемы с машиной и знали, что нам нужно улучшение. Ко второй сессии мы привнесли некоторые изменения и сразу же могли увидеть, что они дали изменения. Те круги, что я успел проехать, были очень позитивные.

К сожалению, в последнем повороте я допустил ошибку и слишком глубоко заехал колесом на траву. Честно говоря, это была глупая ошибка, ставшая следствием неправильной оценки. Это не было идеально, но лучше так, чем если бы это случилось в третьей практике. Посмотрим, где мы будем завтра», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».