«Торо Россо»: Албон завершал очень сильный круг, когда потерял машину

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс поделился впечатлениями от итогов свободных практик Гран-при Венгрии, дав понять, что у команды есть возможность прибавить.
"«Жаркие венгерские условия и шины С4 — не лучшая комбинация для нашей техники, но команда уделила серьезное внимание анализу ситуации, так что мы приехали сюда с внушительным тестовым планом, разделенным между двумя машинами. Прежде всего мы изучали поведение шин, аэродинамику и механику, чтобы оптимизировать работу машины в жарких условиях. В начале первой практики ни у одной из машин не было хорошего баланса, но мы все равно сумели всё испытать и одновременно улучшить баланс к концу сессии.
Погодные условия во второй практике не были идеальными для стандартной работы. Учитывая ожидавшийся большую часть тренировки дождь и тот факт, что сначала трасса была сухой, мы решили сразу провести короткую серию на „софте“, а длинную серию — когда и если трасса подсохнет. Внесённые в машины изменения привели к улучшению. Алекс завершал очень сильный круг, когда, к сожалению, коснулся травы снаружи 14-го поворота и потерял машину. Хорошая новость, что Алекс в порядке.
Даниил завершил свою серию с небольшим количеством топлива, и конкурентоспособность была выше, хотя все ещё осталось пространство для улучшения», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».
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