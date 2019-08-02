Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен объяснил разворот экспериментами с настройками

Ферстаппен объяснил разворот экспериментами с настройками
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Венгрии. По словам голландца, команда испытывала различные варианты настроек, что и привело к развороту машины голландца в одном из эпизодов.

«Мы испытывали несколько вещей, я был доволен первой тренировкой. Некоторыми вещами я остался недоволен. Передние колёса работали хорошо, так что я потерял заднюю часть болида. Было важно опробовать эти вещи, потому как во второй тренировке у машины был хороший баланс и мы выглядели конкурентоспособными.

Всё ещё ожидаю, что «Мерседес» будет немного опережать нас, но завтра получится интересный день. Всё будет близко, очень близко", — приводит слова голландского пилота Crash.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент