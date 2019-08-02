Ферстаппен объяснил разворот экспериментами с настройками

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Венгрии. По словам голландца, команда испытывала различные варианты настроек, что и привело к развороту машины голландца в одном из эпизодов.

«Мы испытывали несколько вещей, я был доволен первой тренировкой. Некоторыми вещами я остался недоволен. Передние колёса работали хорошо, так что я потерял заднюю часть болида. Было важно опробовать эти вещи, потому как во второй тренировке у машины был хороший баланс и мы выглядели конкурентоспособными.

Всё ещё ожидаю, что «Мерседес» будет немного опережать нас, но завтра получится интересный день. Всё будет близко, очень близко", — приводит слова голландского пилота Crash.