Гасли: схватка с «Феррари» будет весьма плотной

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Венгрии, а также выразил уверенность, что основную борьбу его команда будет вести с «Феррари».
«У нас сильная машина, и похоже, что техника работает хорошо и на сухой, и на мокрой трассе. Но мы не можем делать слишком серьезные выводы из пятницы, так как условия были переменчивыми. Я был доволен машиной в обеих сессиях, пусть даже мы проехали не так много кругов. Но ещё слишком рано говорить, где мы находимся. Я не знаю, что завтра будет с погодой, но она может получиться такой же непредсказуемой, как сегодня, условия будут непростыми.
Думаю, как и ожидалось, „Мерседес“ очень быстр, и мы, вероятно, не видели истинной скорости „Феррари“, так что посмотрим завтра, за что сможем побороться, но схватка с „Феррари“ будет весьма плотной», — приводит слова Гасли пресс-служба австрийской команды.
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