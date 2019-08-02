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Хорнер прокомментировал слухи о переходе Хэмилтона в «Ред Булл»

Хорнер прокомментировал слухи о переходе Хэмилтона в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что ситуация с положением пилота Макса Ферстаппена предельно ясна, также функционер в шутливой форме дал понять, что единственный вариант при котором голландец будет выступать в паре с Льюисом Хэмилтоном, заключатеся в том, что Льюис подпишет контракт с «Ред Булл».

«Тото определённо не говорил со мной о возможном переходе Ферстаппена. Он общается почти со всеми пилотами, так что если разговоры и имели место быть, то они были прямыми, но не проходили через команду. Ситуация с Ферстаппеном предельно ясна. Что касается возможных выступлений Макса и Льюиса в одной команде, я не слышал, что Льюис выражал желание подписать контракт с „Ред Булл“», — приводит слова Хорнера Reuters.

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