Стролл объяснил разворот поиском пределов возможностей

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Венгрии, объяснив эпизод с разворотом болида во время тренировки поиском пределов его работы.

«Утром нам удалось проехать несколько неплохих серия, но днём пошёл дождь, что ограничило нашу программу. Мы упустили много информации, но в таком положении оказались все. Хорошо, что несколько кругов мы поработали на промежуточных шинах, это пригодится нам, если дождь будет идти и в остальные дни уик-энда.

Что касается разворота, то в первой тренировке я искал пределы возможностей машины и слишком широко зашёл в шестой поворот, в результате в седьмом меня развернуло. Сложно понять, где мы сейчас находимся, потому что сессия была прервана. Мы по-прежнему в поиске настроек. Думаю, нам удастся достигнуть прогресса до квалификации", — приводит слова канадца пресс-служба «Рейсинг Пойнт».