Феттель: обновления работают так, как мы и ожидали

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен свободными практиками Гран-при Венгрии, подчеркнув, что обновления, привезённые «Скудерией» в Будапешт, сработали так, как и ожидали в команде.

«Утренняя сессия была неплохой. Думаю, мы можем прибавить ещё, потому как мы не выжали из машины весь потенциал на моём быстром круге. Вообще-то я не гнался за временем круга, а хотел получить хорошие ощущения от болида. Думаю, мы можем прибавить. Вместе с тем нам нужно дождаться завтрашнего дня, понимаем, что нас ждёт работа.

Что касается дневной практики, то особо говорить нечего. Но всегда можно что-то узнать. К примеру, мы смогли поработать с промежуточной резиной, и это принесло пользу. Что касается обновлений аэродинамики, то давать оценку сложно, но в целом они сработали так, как мы и ожидали", — приводит слова немца пресс-служба «Феррари».