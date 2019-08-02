Леклер: испытывал проблемы с балансом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен тренировочными сессиями Гран-при Венгрии. По словам монегаска, болиду необходимо прибавлять.

«Достаточно непростой день. Мы столкнулись с работой в разных погодных условиях. Первая сессия прошла на относительно сухой трассе, во второй тренировке было дождливо. Я испытывал проблемы с балансом, и теперь мы работаем над тем, чтобы найти способ прибавить к завтрашнем дню. Думаю, в условиях дождя я выглядел лучше. Интересно, какие погодные условия будут в ходе квалификации?

Что касается обновлений, мы тестировали некоторые новые элементы, которые сработали так, как и ожидалось. Надеюсь, сможем сделать шаг вперёд", — приводит слова пилота «Феррари» пресс-служба итальянской команды.