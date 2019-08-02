Боттас: для меня гоночный уик-энд начнётся завтра

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, столкнувшийся с проблемами в ходе свободных практик Гран-при Венгрии, отметил, что по-настоящему гоночный уик-энд для него начнётся завтра.

«Во время первой свободной практики у меня возникли проблемы с двигателем, он потерял мощность и перешёл в работу безопасного режима. Команда не смогла обнаружить проблему сразу же, поэтому ко второй практике мы решили заменить силовую установку.

Надеялись, что удастся проехать больше кругов во второй тренировке, но погода привела к тому, что я смог проехать три круга по сухой трассе и ещё парочку по мокрой. Но ощущения от машины были хорошими. Понял, над чем мне нужно работать. По-настоящему гоночный уик-энд начнётся для меня завтра", — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».