Тост: получаю удовольствие, наблюдая за прогрессом Квята

Глава «Торо Россо» Франц Тост отдал должное паре своей пилотов, в очередной раз отметив, что ему бы хотелось сохранить в команде Александера Албона и Даниила Квята и на следующий сезон.
«С самого старта сезона Даннил выглядел намного более опытным, сконцентрированным и сфокусированным. Должен сказать, что он делает действительно хорошую работу и я получаю удовольствие, наблюдая за его прогрессом. Надеюсь, он продолжит в том же духе.
Албон также делает фантастическую работу. В Германии он впервые пилотировал в дождевых условиях и не допустил ни одной ошибки. Он быстро учится и надеюсь, что он продолжит это делать. Он быстро всё усваивает и прогрессирует.
Мне бы очень хотелось сохранить состав этих пилотов и на следующий сезон. Они показывают отличные выступления и являются столпами нашего успеха. В следующем году у них будет больше опыта и если мы получим достаточно конкурентоспособный болид, мы сможем провести больше таких гонок, как в Германии", — приводит слова Тоста Sky Sports.
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