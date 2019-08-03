Ферстаппен: цель — выиграть несколько титулов в «Ред Булл», я верю в них

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул, что ему пока сложно рассуждать о возможном будущем контракте, поскольку все пилоты опасаются смены регламента в 2021 году.



«Очень уважаю то, чего смог добиться Льюис. Но нужно, чтобы вам повезло с командой. Если вы сильнее напарника, а команда способна побеждать, эти победы складываются в титул. Фернандо Алонсо в идеальных условиях мог бы выиграть восемь или девять титулов, потому что был блестящим гонщиком. В Формуле-1 в настоящий момент есть три или четыре подобного уровня гонщиков.



Моя цель — выиграть несколько титулов в «Ред Булл», я верю в них. Мы как семья. Но новый регламент на 2021 год вызывает вопросы у всех. Что будет в будущем? Я пока не готов ответить на этот вопрос», — приводит слова Макса Ферстаппена Daily Mail.