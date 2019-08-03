Лундгор выиграл квалификацию первой гонки Ф-3 в Венгрии, Шварцман — 4-й

Пилот команды Формулы-3 Кристиан Лундгор стал победителем квалификации первой гонки Формулы-3 в Венгрии. Второе место досталось Юри Випсу, тройку лучших замкнул напарник Лундгора Макс Фьютрелл. Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в составе Prema, показал четвёртое время. Его главный преследователь в борьбе за лидерство в личном зачёте Джехан Дарувала по итогам квалификации остался только 17-м.
Формула-3. Венгрия. Квалификация первой гонки
1. Кристиан Лундгор (ART) — 1.31,761
2. Юри Випс (Hitech Grand Prix) — +0,125
3. Макс Фьютрелл (ART) — +0,136
4. Роберт Шварцман (Prema Racing) — +0,142
5. Нико Кари (Trident) — +0,213
6. Педро Пике (Trident) — +0,226
7. Джейк Хьюз (HWA Racelab) — +0,276
8. Дэвид Бекманн (ART) — +0,316
9. Юки Цунода (Jenzer) — +0,436
10. Филип Другович (Carlin) — +0,595.
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