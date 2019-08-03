Источник: Гьотто может подписать контракт с «Торо Россо» в 2020 году

Команда Формулы-1 «Торо Россо» может подписать контракт с итальянским гонщиком Формулы-2 Лукой Гьотто, сообщает Sky Italia. По информации источника, спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал Гьотто одним из подходящих кандидатов на выступления за команду из Фаэнцы.
В нынешнем сезоне Лука Гьотто занимает третью строчку в чемпионате Формулы-2, одержав две победы и четыре раза финишировав на второй позиции.
Гьотто не является пилотом молодёжной академии «Ред Булл», однако в настоящий момент среди действующих участников Red Bull Junior Team нет ни одного пилота, обладающего необходимыми для суперлицензии очками. В случае увольнения одного из гонщиков команд австрийского концерна «Торо Россо» практически наверняка придётся нанимать пилота со стороны.
- 3 августа 2019
-
13:00
-
12:20
-
12:18
-
10:40
-
10:08
-
00:33
- 2 августа 2019
-
23:27
-
23:11
-
22:38
-
22:25
-
22:10
-
21:35
-
21:21
-
20:40
-
20:32
-
20:14
-
19:39
-
19:18
-
19:14
-
19:00
-
18:53
-
18:38
-
18:18
-
18:00
-
17:49
-
17:34
-
17:32
-
17:12
-
16:55
-
16:30
-
16:27
-
15:43
-
14:52
-
13:48
-
13:39