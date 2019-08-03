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Источник: Гьотто может подписать контракт с «Торо Россо» в 2020 году

Источник: Гьотто может подписать контракт с «Торо Россо» в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Торо Россо» может подписать контракт с итальянским гонщиком Формулы-2 Лукой Гьотто, сообщает Sky Italia. По информации источника, спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал Гьотто одним из подходящих кандидатов на выступления за команду из Фаэнцы.

В нынешнем сезоне Лука Гьотто занимает третью строчку в чемпионате Формулы-2, одержав две победы и четыре раза финишировав на второй позиции.

Гьотто не является пилотом молодёжной академии «Ред Булл», однако в настоящий момент среди действующих участников Red Bull Junior Team нет ни одного пилота, обладающего необходимыми для суперлицензии очками. В случае увольнения одного из гонщиков команд австрийского концерна «Торо Россо» практически наверняка придётся нанимать пилота со стороны.

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