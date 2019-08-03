Албон не думает о возможном переходе в «Ред Булл»

Пилот «Торо Россо» Александер Албон признался, что пока не думает о перспективах перехода в «Ред Булл».
«Не думаю об этом. Реальность заключается в том, что я буду доволен любой командой до тех пор, пока они дают мне быстрейшую машину», — приводит слова Александера Албона Corriere della Sera.
Тем не менее в «Ред Булл» в ближайшее время точно не планируют менять Пьера Гасли, который проводит не самый сильный сезон. Об этом в очередной раз заявил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
«Впереди у Гасли вторая половина сезона, в которой ему нужно сделать всё правильно. Но мы не планируем заменять его или менять с пилотами «Торо Россо». Он в состоянии показать более многообещающие результаты, которые мы уже видим и которые придут, если всё делать последовательно», — подчеркнул Кристиан Хорнер.
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