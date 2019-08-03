Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Квят — 13-й

На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась квалификация Гран-при Венгрии. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший первый в карьере поул. Второе место у пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Льюис Хэмилтон примет старт с третьей позиции.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал тринадцатое время, его напарник Александер Албон по итогам сессии стал двенадцатым.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,572
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,018
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,197
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,471
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,499
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,878
7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,228
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,280
9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,441
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,469
Не вышли в третий сегмент
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.16,565
12. Александер Албон («Торо Россо») — 1.16,687
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.16,692
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,804
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,081
Не вышли во второй сегмент
16. Джордж Расселл («Уильямс) — 1.17,031
17. Серхио Перес (»Рейсинг Пойнт") — 1.17,109
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.17,257
19. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.17,542
20. Роберт Кубица («Уильямс) — 1.18,324.
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