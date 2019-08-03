Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Квят — 13-й

На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась квалификация Гран-при Венгрии. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший первый в карьере поул. Второе место у пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса. Льюис Хэмилтон примет старт с третьей позиции.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал тринадцатое время, его напарник Александер Албон по итогам сессии стал двенадцатым.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,572

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,018

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,197

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,471

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,499

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,878

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,228

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,280

9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,441

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,469



Не вышли в третий сегмент



11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.16,565

12. Александер Албон («Торо Россо») — 1.16,687

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.16,692

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.16,804

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,081



Не вышли во второй сегмент



16. Джордж Расселл («Уильямс) — 1.17,031

17. Серхио Перес (»Рейсинг Пойнт") — 1.17,109

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.17,257

19. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.17,542

20. Роберт Кубица («Уильямс) — 1.18,324.