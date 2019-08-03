Ферстаппен впервые в карьере завоевал поул
Сегодня, 3 августа, на автодроме «Хунгароринг» состоялась квалификация Гран-при Венгрии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Это первый поул в карьере 21-летнего спортсмена. Голландец стал сотым в истории пилотом Формулы-1, когда-либо занимавшим первое место в квалификации.
Также он стал третьим в списке самых молодых обладателей поула. Первое место по этому показателю у четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, второе — у двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.
Невзирая на то что это только первый поул в карьере Ферстаппена, на его счету уже значится семь побед в гонках. В нынешнем сезоне он дважды выигрывал Гран-при. После одиннадцати этапов Макс занимает третье место в общем зачёте.
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