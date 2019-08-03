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Ферстаппен прокомментировал завоевание первого в карьере поула

Ферстаппен прокомментировал завоевание первого в карьере поула
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди.

«Это невероятно. Это то, чего мне не хватало. Машина великолепна на протяжении всего уик-энда. Я очень доволен сегодняшним результатом. Но впереди нас ждёт гонка и это самое важное. Сегодняшний день также был важен, это отличный результат для команды», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Напомним, со второго места в Венгрии будет стартовать пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а с третьего напарник финна Льюис Хэмилтон. Партнёр Ферстаппена по команде Пьер Гасли показал лишь шестое время.

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