Ферстаппен прокомментировал завоевание первого в карьере поула

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему впервые в карьере удалось завоевать поул. Голландец подчеркнул, что невзирая на важное событие в карьере, главное событие уик-энда ещё впереди.

«Это невероятно. Это то, чего мне не хватало. Машина великолепна на протяжении всего уик-энда. Я очень доволен сегодняшним результатом. Но впереди нас ждёт гонка и это самое важное. Сегодняшний день также был важен, это отличный результат для команды», — приводит слова Ферстаппена BBC.

Напомним, со второго места в Венгрии будет стартовать пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а с третьего напарник финна Льюис Хэмилтон. Партнёр Ферстаппена по команде Пьер Гасли показал лишь шестое время.