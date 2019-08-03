Хэмилтон: я в неплохом положении для борьбы за победу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что, невзирая лишь на третье место в квалификации Гран-при Венгрии, у него остаются неплохие шансы, чтобы рассчитывать на победу.

«Естественно, всегда ставишь цель лишь победить, быть первым. Но Макс сегодня проделал отличную работу, Валттери также был хорош, у меня же сессия немного не сложилась. Но у меня всё же неплохое положение для борьбы за победу.

Я всегда настроен на борьбу. До первого поворота здесь достаточно длинная прямая, так что на старте будет интересно. Надеюсь, мы навяжем соперникам борьбу", — приводит слова британца Sky Sports.



Победу в квалификации Гран-при Венгрии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место досталось напарнику Хэмилтона — Валттери Боттасу.