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Хэмилтон: я в неплохом положении для борьбы за победу

Хэмилтон: я в неплохом положении для борьбы за победу
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что, невзирая лишь на третье место в квалификации Гран-при Венгрии, у него остаются неплохие шансы, чтобы рассчитывать на победу.

«Естественно, всегда ставишь цель лишь победить, быть первым. Но Макс сегодня проделал отличную работу, Валттери также был хорош, у меня же сессия немного не сложилась. Но у меня всё же неплохое положение для борьбы за победу.

Я всегда настроен на борьбу. До первого поворота здесь достаточно длинная прямая, так что на старте будет интересно. Надеюсь, мы навяжем соперникам борьбу", — приводит слова британца Sky Sports.

Победу в квалификации Гран-при Венгрии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место досталось напарнику Хэмилтона — Валттери Боттасу.

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