Хэмилтон: я в неплохом положении для борьбы за победу
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что, невзирая лишь на третье место в квалификации Гран-при Венгрии, у него остаются неплохие шансы, чтобы рассчитывать на победу.
«Естественно, всегда ставишь цель лишь победить, быть первым. Но Макс сегодня проделал отличную работу, Валттери также был хорош, у меня же сессия немного не сложилась. Но у меня всё же неплохое положение для борьбы за победу.
Я всегда настроен на борьбу. До первого поворота здесь достаточно длинная прямая, так что на старте будет интересно. Надеюсь, мы навяжем соперникам борьбу", — приводит слова британца Sky Sports.
Победу в квалификации Гран-при Венгрии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место досталось напарнику Хэмилтона — Валттери Боттасу.
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