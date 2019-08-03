Леклер назвал свою ошибку в квалификации неприемлемой и надеется извлечь урок

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, повредивший болид в первом сегменте квалификации Гран-при Венгрии, раскритиковал себя за аварию и назвал её неприемлемой. Монегаск подчеркнул, что ему пора извлекать уроки из ошибок.
«Очень повезло, что смог продолжить квалификацию. Должен очень поблагодарить команду. Ошибка была совершенно необязательной. Я допустил две ошибки на двух Гран-при. Одну из них можно было принять, но сегодняшняя стала неприемлемой. Я мог просто остаться в стене. Мне нужно извлекать уроки. Нужно понять, почему это происходит, и работать над этим. С другой стороны, в третьем сегменте всё получилось очень хорошо. Конечно, мы отстаём на полсекунды, и это не то место, где бы мы хотели быть, но в целом я остался доволен кругом», — приводит слова Леклера Crash.
Видео аварии Шарля Леклера можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
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