«Он испортил свой круг и мой». Перес назвал действия Риккардо неуважительными

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес остался недоволен действиями пилота «Рено» Даниэля Риккардо в квалификации Гран-при Венгрии. Австралиец попробовал опередить мексиканца в последнем повороте перед началом быстрого круга, в итоге из-за борьбы друг с другом оба пилота не смогли достаточно прибавить и не прошли в Q2.



«Сложный день. Думаю, мы могли пройти во второй сегмент. Понадобился бы хороший круг, но у нас его не было. На моей финальной попытке очень сильно сказалось то, что все машины пытались создать дистанцию в последнем повороте. Именно там Риккардо попробовал сделать что-то сумасшедшее и обойти меня. Он испортил свой круг и мой круг тоже, потому что в итоге я оказался слишком близко к Норрису, а Даниэль был близко ко мне сзади. Все мы знаем, что трафик в первом сегменте может сделать ситуацию сложной. Мы говорили об этом на брифинге пилотов о важности уважать друг друга. На мой взгляд, это было довольно неуважительно, я не ожидал от него такого.



Мы знаем, что эта трасса в любом случае не лучшая для нас, но теперь мы в действительно тяжёлом положении перед воскресеньем. Это был плохой день для нас, так что будем надеяться, что в гонке станет лучше», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».