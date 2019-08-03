Лундгор выиграл первую гонку Формулы-3 в Венгрии, Шварцман — 5-й

Кристиан Лундгор из команды ART Grand Prix выиграл первую гонку пятого этапа Формулы-3, который проходит в эти дни в Венгрии. Датчанин стартовал с поула, сохранил в начале гонки первую позицию и уверенно контролировал заезд вплоть до финиша. Второе место занял партнёр Лундгора по ART Макс Фьютрелл, а третье место в борьбе с Юри Випсом вырвал Джейк Хьюз из HWA Racelab.
Роберт Шварцман занял в гонке пятое место. Россиянин стартовал с пятой позиции, но уже в первых поворотах откатился на седьмую. Впоследствии за счёт схода Педро Пике Шварцман отыграл одно место, а на последних кругах прошёл Нико Кари и поднялся на пятую строчку.
По итогам этапа Шварцман сохранил первое место в чемпионате.
Вторая гонка этапа стартует в воскресенье, 4 августа, в 11:00 мск.
Формула-3. Будапешт, первая гонка (топ-10)
1. Кристиан Лундгор (ART) — 22 круга
2. Макс Фьютрелл (ART) +3,7
3. Джейк Хьюз (HWA) +13,9
4. Юри Випс (Hitech) +16,9
5. Роберт Шварцман (Prema) +18,7
6. Фелипе Другович (Carlin) +20,8
7. Леонардо Пульчини (Hitech) +21,9
8. Маркус Армстронг (Prema) +24,2
9. Юки Цунода (Jenzer) +24,6
10. Логан Сарджент (Carlin) +27,9
Положение в чемпионате (топ-10)
1. Роберт Шварцман (Prema) — 124 очка
2. Юри Випс (Hitech) — 104
3. Джехан Дарувала (Prema) — 102
4. Маркус Армстронг (Prema) — 81
5. Кристиан Лундгор (ART) — 67
6. Макс Фьютрелл (ART) — 55
7. Джейк Хьюз (HWA) — 46
8. Педро Пике (Trident) — 43
9. Леонардо Пульчини (Hitech) — 41
10. Лиам Лоусон (MP) — 22.
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