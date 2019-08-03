Ферстаппен: если у «Рено» тысяча лошадиных сил, их машина очень плохая
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал недавнее заявление представителей «Рено», что французская силовая установка в состоянии иногда выдавать тысячу лошадиных сил. Французский автопроизводитель первым в Формуле-1 заявил о способности своего двигателя достигать подобного показателя.
«Если они заявляют, что у них тысяча лошадиных сил, то у них очень плохая машина. Думаю, лучше делать заявления посредством результатов на трассе, а не в прессе», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации Гран-при Венгрии, в то время как ни один гонщик «Рено» не пробился в третий сегмент квалификации, а Даниэль Риккардо не прошёл даже во второй.
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