Ферстаппен: если у «Рено» тысяча лошадиных сил, их машина очень плохая

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал недавнее заявление представителей «Рено», что французская силовая установка в состоянии иногда выдавать тысячу лошадиных сил. Французский автопроизводитель первым в Формуле-1 заявил о способности своего двигателя достигать подобного показателя.



«Если они заявляют, что у них тысяча лошадиных сил, то у них очень плохая машина. Думаю, лучше делать заявления посредством результатов на трассе, а не в прессе», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.



Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим в квалификации Гран-при Венгрии, в то время как ни один гонщик «Рено» не пробился в третий сегмент квалификации, а Даниэль Риккардо не прошёл даже во второй.

«Хонда» завоевала поул впервые с 2006 года, Нидерланды — впервые в истории