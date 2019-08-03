Квят из-за недопонимания выехал на решающую попытку с неверными настройками

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии и отметил, что, несмотря на небольшую ошибку при подготовке к решающей попытке, вряд ли мог бы подняться существенно выше.
«Думаю, из машины можно было извлечь не сильно больше. Честно говоря, моя вторая попытка во втором сегменте получилась немножко беспорядочной из-за недопонимания с командой относительно переключателей на руле — в итоге мы выехали с неверными настройками. Это сделало мою последнюю попытку несколько хуже. Круг был хорошим, но я знал, что, возможно, было реально выжать чуть больше. Мы говорим о десятой или вроде того, не больше.
Попробуем пробиться в топ-10, гонка будет длинной. Возможно, будут использоваться разные стратегии, так что попробуем и посмотрим, как всё служится. При нормальных гоночных условия пробиться в очки будет нелегко», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.
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