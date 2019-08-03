Джовинацци потеряет на старте Гран-при Венгрии три позиции

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, завершивший квалификационную сессию Гран-при Венгрии после второго сегмента и показавший итоговый четырнадцатый результат, потеряет на старте гонки три позиции, сообщает пресс-служба ФИА.

Стюарды этапа в Венгрии рассмотрели обстоятельства эпизодов между Джовинацци и пилотом «Рейсиннг Пойнт» Лэнсом Строллом в ходе сессии и пришли к выводу, что гонщик «Альфа Ромео» блокировал канадца между четвёртым и пятым поворотом.

Кроме потери трёх мест Джовинацци «награждён» и штрафным баллом. Таким образом, Антонио примет старт с семнадцатой позиции. В результате этих перестановок немного улучшили положение Кевин Магнуссен, Джордж Расселл и Серхио Перес. Джовинацци же будет стартовать как раз перед Строллом.