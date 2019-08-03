Джовинацци потеряет на старте Гран-при Венгрии три позиции
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, завершивший квалификационную сессию Гран-при Венгрии после второго сегмента и показавший итоговый четырнадцатый результат, потеряет на старте гонки три позиции, сообщает пресс-служба ФИА.
Стюарды этапа в Венгрии рассмотрели обстоятельства эпизодов между Джовинацци и пилотом «Рейсиннг Пойнт» Лэнсом Строллом в ходе сессии и пришли к выводу, что гонщик «Альфа Ромео» блокировал канадца между четвёртым и пятым поворотом.
Кроме потери трёх мест Джовинацци «награждён» и штрафным баллом. Таким образом, Антонио примет старт с семнадцатой позиции. В результате этих перестановок немного улучшили положение Кевин Магнуссен, Джордж Расселл и Серхио Перес. Джовинацци же будет стартовать как раз перед Строллом.
- 3 августа 2019
-
18:59
-
18:49
-
18:48
-
18:38
-
18:31
-
18:29
-
18:24
-
18:11
-
17:38
-
17:28
-
17:16
-
17:03
-
16:16
-
15:12
-
14:05
-
13:48
-
13:00
-
12:20
-
12:18
-
10:40
-
10:08
-
00:33
- 2 августа 2019
-
23:27
-
23:11
-
22:38
-
22:25
-
22:10
-
21:35
-
21:21
-
20:40
-
20:32
-
20:14
-
19:39
-
19:18
-
19:14
Партнерский контент