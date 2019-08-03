Феттель недоволен, что «Феррари» не может вмешаться в борьбу «Мерседеса» и РБ

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги квалификации Гран-при Венгрии, в которой ему удалось показать лишь пятый результат. Немец выразил недовольство тем, что у него не было возможности вмешаться в борьбу за поул между «Мерседесом» и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Секрет успеха „Ред Булл“? Прижимная сила. Не думаю, что они нашли что-то новое, к тому же, они прибавили ещё несколько недель назад. Конечно, они проигрывают в мощности силовой установки, но здесь мотор не так уж и важен. Мы знали, что они сегодня будут сильны и мы знали, что „Мерседес“ будет силён, ведь у них лучшая машина. Но конечно, мы недовольны тем, что отстаём и не можем вмешаться в их борьбу. Надеюсь, завтра шины будут плавиться и всё не ограничится лишь одним пит-стопом. В противном случае нам будет очень непросто», — приводит слова Феттеля Crash.