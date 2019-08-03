Гасли: Макс заслужил поул. Конечно, мне есть чему у него научиться

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Венгрии с отставанием в девять десятых от ставшего быстрейшим Макса Ферстаппена.



«У меня были проблемы с шинами, так и не удалось собрать круг. Всю квалификацию не мог заставить их работать как надо. Вдобавок ко всему круг в третьем сегменте не получился хорошим, я потерял много времени уже в первом повороте и во втором. Так что не слишком доволен своим кругом. У меня был темп, чтобы побороться с „Феррари“, но не с Максом и «Мерседесом».



Макс заслужил поул. Он проделал фантастическую работу. Макс — один из лучших гонщиков в пелотоне и отлично поработал с шинами. Конечно, мне есть чему у него научиться. Например, как он управляет этой машиной, как подходит к работе в ходе уик-энда.



Посмотрим, как пройдёт гонка. У нас сильная машина. Пока никто не знает, как себя поведут шины. 70 кругов — это много. Надеюсь, мне удастся оказать давление на „Феррари“ и отыграть какие-то позиции», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.