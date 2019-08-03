Хорнер — о поуле Ферстаппена: мы бы не сделали этого без «Хонды»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Венгрии, отметив в этом успехе значительную роль мотористов из «Хонды».

«Отрывы здесь очень маленькие. Макс был в огне и был очень быстр на каждой из секции, ему нужно было идеально пройти последний поворот, потому как Боттас был очень близок. Поул — фантастический результат. Нужно отдать должное „Хонде“, мы бы не сделали этого без них. Также все классно поработали в Милтон-Кинсе, это и позволило нам пробиться на первый ряд стартовой решётки. Надеялся, что круга, который он проехал в начале третьего сегмента, будет достаточно. Но после он сумел прибавить ещё.

Машина прибавила во всех аспектах. Это касается и шасси, и силовой установки. Сейчас мы не смотрим на положение в зачёте. Последние несколько недель сложились для нас хорошо, будет здорово уйти на летний перерыв с отличным результатом", — приводит слова Хорнера BBC.