Албон: был потенциал для попадания в Q3, но я доволен

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Венгрии.



«Вполне доволен 12-м местом после сложной второй практики с аварией. У машины был потенциал для попадания в третий сегмент, но нам всё время чуть-чуть чего-то не хватало, что слегка разочаровывает. В целом доволен, потому что после третьей практики у меня были проблемы с машиной, она не работала как единый механизм. Мы внесли ряд изменений, и в квалификации болид работал более цельно, так что я вновь вошёл в ритм.



Было бы приятно попасть в третий сегмент, но мы остались в двух десятых от этого. В одних поворотах баланс был хорошим, в других — нет. Позиция на трассе здесь очень важна, и тут не много мест для обгона, так что нам нужно продумать хорошую стратегию на завтра. Мы в первых рядах среди тех, кто может свободно выбирать шины. Думаю, уровень деградации будет довольно высоким, так что, надеюсь, мы сможем обогнать некоторые автомобили», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».