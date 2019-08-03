Риккардо объяснил, почему пытался обойти Переса в последнем повороте

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал ситуацию в конце первого сегмента квалификации Гран-при Венгрии, когда в конце прогревочного круга попытался опередить пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса. Мексиканец не пропустил австралийца, и в итоге оба не сумели пройти достаточно хорошего круга, чтобы отобраться в Q2.



«Ощущения были нормальными, но последняя попытка… Именно на ней нужно дать результат, а получился беспорядок. Мы отправили себя в трафик, и в этот момент я почувствовал, что мы должны были лучше знать, что может произойти перед последним поворотом и нужно ли мне создавать гандикап ранее. У меня не было гандикапа, я вошёл в последний поворот, а там все сбрасывали скорость.



Что вы будете делать: попробуете обогнать их и сохранить температуру шин или сбросите и начнёте круг с холодными шинами? Я попробовал всех обогнать, а Перес и остальные не пытались сделать этого. У меня было ощущение, что мы с Пересом испортили другу другу круги. Определённо, прямо сейчас я расстроен сильнее всего за долгое время», — приводит слова Риккардо PlanetF1.