Расселл — о близости к Q2: в этот уик-энд «Уильямс» открыл новую страницу

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, показавший в квалификации Гран-при Венгрии шестнадцатое время и остановившийся в шаге от первого в сезоне выхода во второй сегмент, прокомментировал прогресс британской команды, дав понять, что худшее уже позади. 15-му месту Расселл проиграл 53 тысячные секунды.
«Я в восторге от квалификации. С обновлениями и пониманием шин мы действительно открыли новую страницу в этот уик-энд. Жаль, что я не пробился во второй сегмент, но с учётом всего остального, мы на седьмом небе от счастья. Скорее всего, сегодня я впервые в году чувствовал себя настолько комфортно в машине. Получал удовольствие от пилотирования и очень удовлетворён кругом. Не так уж и важно, как сложится гонка, мы начнём летний перерыв на мажорной ноте, зная, что нам удалось достичь желаемого», — приводит слова Расселла пресс-служба «Уильямса».
- 3 августа 2019
-
20:30
-
20:21
-
20:19
-
20:08
-
19:37
-
19:35
-
19:24
-
19:24
-
19:07
-
18:59
-
18:49
-
18:48
-
18:38
-
18:31
-
18:29
-
18:24
-
18:11
-
17:38
-
17:28
-
17:16
-
17:03
-
16:16
-
15:12
-
14:05
-
13:48
-
13:00
-
12:20
-
12:18
-
10:40
-
10:08
-
00:33
- 2 августа 2019
-
23:27
-
23:11
-
22:38
-
22:25