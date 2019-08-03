В «Торо Россо» считают, что не смогли выжать из машины максимум

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги квалификации Гран-при Венгрии, где Александер Албон стал 12-м, а Даниил Квят — 13-м.
«Механики поработали очень хорошо, отремонтировав машину Алекса — к счастью для нас, повреждения были меньше, чем казалось поначалу! Условия на трассе были прохладнее, чем в пятницу, что подошло нас, и мы завершили третью практику относительно довольными уровнем машины.
Эта скорость перенеслась в первый сегмент квалификации и первые попытки во втором сегменте, но мы как команда не сумели выжать из машины максимум на вторых попытках каждого из пилотов. Усилился ветер и поднялась температура, из-за чего баланс оказался на лезвии ножа — было очень трудно выжать максимум. В итоге мы не сумели улучшить результаты первых попыток, пусть даже трасса стала быстрее — до попадания в третий сегмент не хватило полутора десятых.
По воскресеньям баланс нашей машины обычно лучше, при этом ожидается сухая погода, так что мы поработаем над выбором оптимальной стратегии, учитывая, что у нас свободный выбор шин на старт», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».
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