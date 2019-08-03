После 18-го места Риккардо в «Рено» решили заменить двигатель и пойти на штраф

Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн рассказал, что на фоне 18-го результата Даниэля Риккардо в квалификации Гран-при Венгрии команда решила поставить австралийцу новый мотор. Риккардо получит штраф за превышение лимита на элементы силовой установки.



«Это была сложная квалификация. Нико выжал из машины то, что мог. Определённо, у его стартовой позиции есть преимущество. А вот 18-е место Даниэля сложно принять. Эволюция трассы во время сессии была существенной, но когда ты ждёшь до конца, то это открывает возможность для появления трафика. У Даниэля было время, чтобы остаться позади, но, возможно, он не был полностью в курсе ситуации. Учитывая, что мы ближе к концу решётки, мы используем возможность для замены его силовой установки и получения штрафов, чтобы избежать их на гонке, когда, вероятно, будет больший потенциал, чтобы отыграться. Как бы то ни было, мы стремимся использовать в гонке все возможности для продвижения вперёд и набора очков», — приводит слова Пермейна пресс-служба «Рено».