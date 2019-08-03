Грожан: беспокоюсь по поводу гонки

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии, в которой он показал девятое время. Также француз выразил обеспокоенность тем, что в гонке машина может сдать.
«Моя старушка сумела пробиться в третий сегмент квалификации. Поначалу она скрывала свой потенциал, но в итоге показала класс. Для неё это был сложный уик-энд. Мы работаем с тем же уровнем прижимной силы, что и в Хоккенхайме, ведь это наш максимум. Очевидно, что в Венгрии этого недостаточно и это вызывает сложности.
Первый сегмент был для меня очень тяжёлым, во втором мы немного прибавили, а в третьем нам по-настоящему удалось выжать максимум. Я беспокоюсь по поводу гонки. Мы много теряем в прижимной силе и оставлять шины живыми на протяжении долгого времени непросто. «Хунгароринг» трасса, на которой сложно обгонять. Так что завтра буду расталкивать всех локтями и посмотрим, чем закончится гонка", — приводит слова француза пресс-служба «Хааса».
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