Хюлькенберг уверен, что «Рено» хочет сохранить его в составе
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг уверен, что невзирая на различные спекуляции и слухи о его возможном уходе из команды по итогам сезона, в Энстоуне заинтересованы в том, чтобы сохранить его в составе.
«Я не слышал прямой речи Абитебуля о изучении различных вариантов командой. Это был перевод с французского. Так что я не знаю, что именно это значит. Но в целом, я могу сказать, что в „Рено“ нет какой-либо неудовлетворённости моей работой. Думаю, что в команде всерьёз заинтересованы сохранить меня», — приводит слова немца GrandPX.news.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Рено» не продлит контракт с Нико, а его место в Энстоуне займёт Эстебан Окон. Также слухи отправляют Хюлькенберга в «Хаас», где недовольны выступлениями Ромена Грожана.
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