Боттас: был очень близок к Ферстаппену

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой он показал второй результат и уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«После пропущенной первой практики и ограниченной работы в ходе второй тренировочной сессии я навёрстывал упущенное. Лишь в ходе третьей тренировки мой уик-энд начался по-настоящему и я начал входить в ритм. Машина становилась всё лучше и лучше.

В целом, я доволен кругом, который показал в конце квалификации. Я был очень близок к Ферстаппену. Но «Ред Булл» хорош на протяжении всего уик-энда. Как бы то ни было, в зачёт пойдут результаты завтрашнего дня. Мы приехали сюда бороться за победу и здесь меня поддерживает много финских болельщиков. Так что я отдам всё, чтобы показать достойную битву", — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».



