Вольф: часто общаюсь с Йосом Ферстаппеном, но это не касается Макса

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что не так давно общался с Йосом Ферстаппеном, отцом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Вместе с тем функционер подчеркнул, что встреча с голландцем не касалась возможного трудоустройства Макса в немецкой команде.

«Что касается нашего совместного ужина с Йосом, то это не совсем правда. Потому что за ужином с ним приходится и пить. Я действительно общался с Йосом, делаю это часто, но это никак не касается разговоров о переходе Макса Ферстаппена в „Мерседес“ в 2020 году.

Макс здорово прибавил в этом году, но у него всё ещё действующий контракт с «Ред Булл» и мы уважаем это. Мне нравится, что мы никогда от него не слышим что-либо о «Ред Булл» или о «Хонде». Никто не знает, что произойдёт в 2020 году, но на данный момент Макс находится в правильном месте", — приводит слова Вольфа International News.