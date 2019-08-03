Гаврилов, Кораблёв, Петухов и Кабаков выиграли гонки СМП РСКГ в Мячково

Большие гонки вернулись на старейший подмосковный автодром ADM Raceway и сразу заставили вспомнить непредсказуемые заезды, которые проходили здесь в начале века, сообщает пресс-служба СМП РСКГ.



Под конец второго сегмента квалификации класса «Туринг» быстрейшим стал представитель Carville Racing Клим Гаврилов на Audi RS3 – он и выиграл первую гонку, лидируя от старта до финиша. Брагин и Лукашевич пытались навязать ему борьбу, попутно выяснив отношения между собой, но так и финишировали на второй и третьй позициях соответственно. Без наград и очков на этот раз остались Алексей Дудукало, чью Audi RS3 протаранила LADA Vesta Александра Марушко, и Ирек Миннахметов, который пробил радиатор своего немецкого седана и сошел в первой половине гонки.



Заезд класса S1600, несмотря на относительно небольшое число участников, оказался зажигательным. В квалификации и в гонке не было равных Василию Кораблеву (Kia Rio, AKHMAT Racing). А вот Павел Кузьминов, стартовавший вторым, отдал вторую позицию Борису Шульмейстеру (Hyundai Solaris, Microbor AG Team), а затем выпал из группы претендентов на подиум – так что бронзу завоевал Руслан Нафиков (Kia Rio X-Line, AKHMAT Racing Team).



В классе «Супер-продакшн» с поула стартовал Андрей Петухов (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) – и провел безукоризненную гонку. Его сокомандник Владислав Незванкин сразу после старта оказался под атаками Вадима Антипова (Subaru BRZ, Sofit Racing Team) – в результате чего развернулся и откатился в конец пелетона. Долгое время вторым шел Николай Виханский, однако незадолго до финиша его Honda Civic в ливрее Delphi Technologies RT потеряла ход и стала причиной появления автомобиля безопасности. Гонка возобновилась на последнем круге, во время которого успели столкнуться Вадим Антипов и Юрий Борисенко – так что вторым к финишу пришел Евгений Мейтес («SMP Racing Автопродукт Матч ТВ»). А третьим стал сокомандник Виханского Александр Гармаш на Volkswagen Scirocco.



Гонка зачета «Туринг-Лайт» завершилась победой Артема Кабакова (Volkswagen Polo, B-Tuning), который стартовал с поула и довел гонку до победного финиша. Вторым стал Айдар Нуриев (Ravon Nexia, RAVON Racing Team), третьим – Владимир Черевань (Volkswagen Polo, Академия ралли). В классе SMP Formula 4 субботнюю гонку выиграл Павел Буланцев, вторым и третьим стали Артем Лобаненко и Алексей Несов. Пилоты этого класса откроют воскресную программу в 10:50.