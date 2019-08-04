Вольф не планирует переводить Расселла в «Мерседес» в ближайшем будущем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что не намерен переводить пилота молодёжной программы немецкой команды Джорджа Расселла из «Уильямса» в «Мерседес». По словам функционера, на данном этапе карьеры британец набирается опыта и находится в подходящем для этого месте.

«Вы должны понимать, что Расселл пришёл в Формулу-1 в очень юном возрасте. Есть такие исключения как Макс Ферстаппен, которому в „Торо Россо“ и „Ред Булл“ дали нужное окружение и позволяли ошибаться, дабы он мог учиться.

Не думаю, что у Расселла была бы возможность ошибаться в «Мерседесе». Здесь бы он получил чемпионский болид и оказался бы под высоким давлением. Для молодого пилота это может оказаться катастрофой, тем более если он окажется в окружении лучшего пилота поколения, который был с нами многие годы. Я бы не хотел сжигать талант Расселла таким образом. К тому же, я пытаюсь уважать все подписанные контракты. Мы знали, что мы делали, подписывая для него контракт с «Уильямсом». Это место, где он должен учиться.

Думаю, что он в хорошем месте и помогает «Уильямсу» вернуться к былому уровню выступлений. Я общался с ним после квалификации в Будапеште и он был очень счастлив, что у команды появилось лучшее понимание машины. Он должен учиться и ценить такие моменты", — приводит слова Вольфа BBC.