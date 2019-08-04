Гонщик Moto2 Одендааль невероятным образом избежал аварии

3 августа на автодроме в Брно, что в Чехии, проходили очередные заезды этапа MotoGP, а также сопутствующих младших серий.
В серии Moto2, в ходе свободных практик, произошёл удивительный эпизод. Мотогонщик команды NTS RW Racing GP Стивен Одендааль, представляющий ЮАР, совершил невероятное. В момент прохождения круга он потерял контроль над мотоциклом и едва не попал в аварию. Спортсмен уже фактически вылетел из седла и держался за байк руками. В таком положении, практически на лету, ему удалось совладать с ускользающим мотоциклом и заставить его остановиться.
Видео соответствующего эпизода можно посмотреть на официальной странице MotoGP в «Твиттере».
Отметим, что Одендааль за 8 лет выступлений в Moto2 и 51 проведённую гонку набрал в общей сложности всего 4 очка.
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