Расселл — о прогрессе «Уильямса»: машина ожила

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от заметного прогресса в работе машины. В квалификации Гран-при Венгрии британец показал 16-е время. Для первого в сезоне попадания во второй сегмент квалификации не хватило совсем немного.

«Это лучшая машина „Уильямса“, которую я пилотировал в Формуле-1. Машина по-настоящему ожила. Перед этим уик-эндом мы обсуждали, что у нас никогда до этого не было идеального рабочего окна для шин, и мы решили немного изменить подход и попробовать кое-что другое. У нас получился продуктивный день. Эта резина очень сложная, и когда ты заставляешь её работать, то можешь биться с другими.

Чувствовал себя в машине совершенно иначе. Забыв о проблемах с резиной, мы смогли ощутить, что наша работа на базе над аэродинамической составляющей окупается. Мы увидели первый большой шаг в плане скорости, и плюс в том, что у нас ещё есть время в этом году. Так что все испытали большое облегчение», — приводит слова Расселла GPToday.