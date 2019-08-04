Вольф: Ферстаппен угрожает нашим шансам на титул

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне всё ещё может побороться за титул.

«Да, он угрожает нашим шансам на титул. Впереди ещё десять гонок, а значит, на кону 260 очков. Каково наше преимущество? Около 60 баллов? Мы должны воспринимать Ферстаппена как серьёзного противника, угрожающего нам в борьбе за титул. Мы не должны сбрасывать со счетов и „Феррари“. Мы не можем себе позволить сбавлять обороты.

К тому же шасси «Ред Булл» всегда было среди лучших, этот год не стал исключением. Добавьте к этому тот факт, что «Хонда» серьёзно прибавила по сравнению с минувшим сезоном. В целом сильная «Хонда» — хорошее явление для Формулы-1. Это хорошо для уровня конкуренции, и если в чемпионате будет четыре сильных моториста, это будет плюсом для всех", — приводит слова Вольфа Motorsport.