Армстронг выиграл спринт Формулы-3 в Венгрии, Шварцман столкнулся с соперником

Маркус Армстронг из команды Prema выиграл спринт пятого этапа Формулы-3, который проходил в этот уик-энд в Венгрии. Армстронг стартовал с реверсивного поула, лидировал всю дистанцию и с уверенным отрывом финишировал на первой позиции. Это первая победа новозеландца в Формуле-3. Второе место занял пилот Hitech Леонардо Пульчини, а на третье место за три круга до финиша прорвался Джейк Хьюз из HWA, которому удалось пройти Юри Випса. Замкнул топ-5 Кристиан Лундгор.
Роберт Шварцман стартовал с четвёртой позиции и боролся за подиум с Фелипе Друговичем, однако за семь кругов до финиша между пилотами произошёл контакт. Другович с пробитой шиной вынужден был вернуться в боксы, а Шварцман продолжил заезд с повреждённым передним антикрылом, но пропустил целый ряд соперников, выпал из очковой зоны и тоже свернул на пит-лейн.
По итогам этапа Шварцман сохранил лидерство в чемпионате, но его отрыв от Випса сократился до 12 очков. Третье место по-прежнему занимает Джехан Дарувала, Армстронг расположился на четвёртой строчке.
Следующий этап Формулы-3 пройдёт 31 августа — 1 сентября в Бельгии.
Формула-3. Будапешт, вторая гонка (топ-10)
1. Маркус Армстронг (Prema) — 22 круга
2. Леонардо Пульчини (Hitech) +12,6
3. Джейк Хьюз (HWA) +18,9
4. Юри Випс (Hitech) +24,4
5. Кристиан Лундгор (ART) +25,5
6. Юки Цунода (Jenzer) +25,8
7. Джехан Дарувала (Prema) +29,5
8. Логан Сарджент (Carlin) +37,2
9. Лиам Лоусон (MP) +38,3
10. Бент Вискал (HWA) +39,7…
Роберт Шварцман (Prema) — не финишировал
Положение в чемпионате (топ-10)
1. Роберт Шварцман (Prema) — 124 очка
2. Юри Випс (Hitech) — 112
3. Джехан Дарувала (Prema) — 104
4. Маркус Армстронг (Prema) — 98
5. Кристиан Лундгор (ART) — 73
6. Джейк Хьюз (HWA) — 56
7. Макс Фьютрелл (ART) — 55
8. Леонардо Пульчини (Hitech) — 53
9. Педро Пике (Trident) — 43
10. Лиам Лоусон (MP) — 22.
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