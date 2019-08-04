Реста приступит к работе в техническом департаменте «Феррари» в ноябре 2019 года

Симоне Реста, покидающий пост технического директора «Альфа Ромео», присоединится к «Феррари» в ноябре, сообщает Motorsport. В «Скудерии» Ресте будет доверена должность одного из ведущих специалистов технического департамента итальянской команды.

«Симоне Реста присоединится к нам 1 ноября, и он будет одним из столпов организации, с которыми чувствую себя комфортно и ощущаю поддержку в работе. Верю, что к тому моменту реорганизация нашей команды будет завершена. Что касается лично моих функций, я всё ещё вовлечён в технические стороны процесса, но уже не слежу за ними ежедневно. Нам нужно помнить, что 2021 год не за горами и мы должны быть к этому готовы. Потому мы концентрируемся не на сегодняшнем дне, а на среднесрочной и долгосрочной перспективах», — приводит слова Бинотто Motorsport.