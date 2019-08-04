Команды Формулы-1 согласились на 22 гонки в следующем сезоне

Команды Формулы-1 достигли принципиального согласия о проведении 22 Гран-при в сезоне-2020. Об этом рассказал глава «Мерседеса» Тото Вольф. Вместе с тем функционер подчеркнул, что это нововведение не должно отразиться на техническом регламенте чемпионата.

«Мы достигли принципиального согласия относительно 22 гонок в следующем сезоне. Мы должны позволить Liberty Media заниматься своим делом, а оно заключается в росте Формулы-1. Если они смогли найти промоутеров, мы должны их поддержать. Вместе с тем мы не должны из-за этого настаивать на изменении технического регламента и видеть в изменениях возможность для увеличения лимита на замену компонентов.

Также нам необходимо защитить сотрудников и всех нас, потому что может настать момент, когда персонал команды не сможет в полном составе принимать участия в этапах. Этот фактор требует решения", — приводит слова Вольфа Reuters.