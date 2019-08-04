Хюлькенберг: скорость машины и темп развития оставляют желать лучшего

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг признал, что в его команде не слишком довольны скоростью автомобиля в сезоне-2019, а также обновлениями в ходе чемпионата.
«Мы не можем говорить, что довольны своими позициями, скоростью машины и нашей ситуацией. Мы заводская команда. С одной стороны, было много инцидентов, с другой — скорость машины и темп развития оставляет желать лучшего», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.
Немец также отметил, что пока не знает, когда получит новую версию двигателя, которую «Рено» готовит после летней паузы.
«Точно не знаю, когда у нас будет эта спецификация. Думаю, финальное решение ещё не принято, так что посмотрим. Но после летней паузы есть трассы, где важна мощность мотора, так что обновление помогло бы», — заявил пилот.
- 4 августа 2019
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:35
-
14:58
-
14:18
-
13:34
-
12:58
-
11:45
-
10:18
-
09:59
-
01:27
-
01:17
- 3 августа 2019
-
23:28
-
22:40
-
22:35
-
22:01
-
21:55
-
21:36
-
20:44
-
20:30
-
20:21
-
20:19
-
20:08
-
19:37
-
19:35
-
19:24
-
19:24
-
19:07
-
18:59
-
18:49
-
18:48
-
18:38
-
18:31
-
18:29