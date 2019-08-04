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Хюлькенберг: скорость машины и темп развития оставляют желать лучшего

Хюлькенберг: скорость машины и темп развития оставляют желать лучшего
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг признал, что в его команде не слишком довольны скоростью автомобиля в сезоне-2019, а также обновлениями в ходе чемпионата.

«Мы не можем говорить, что довольны своими позициями, скоростью машины и нашей ситуацией. Мы заводская команда. С одной стороны, было много инцидентов, с другой — скорость машины и темп развития оставляет желать лучшего», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.

Немец также отметил, что пока не знает, когда получит новую версию двигателя, которую «Рено» готовит после летней паузы.

«Точно не знаю, когда у нас будет эта спецификация. Думаю, финальное решение ещё не принято, так что посмотрим. Но после летней паузы есть трассы, где важна мощность мотора, так что обновление помогло бы», — заявил пилот.

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