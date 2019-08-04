Шумахер прокомментировал первую в карьере победу в Формуле-2

Гонщик команды «Према» в Формуле-2 Мик Шумахер прокомментировал первую победу в серии. Немец выиграл спринтерскую гонку в Венгрии после старта с поул-позишен.



«Отличные ощущения — наконец-то моя первая победа! Могу только сказать, что очень счастлив, особенно после невезения, которое у нас иногда было с начала сезона. Никогда не просто быть впереди, и я делал всё что мог, особенно на последнем секторе, чтобы хорошо выйти на стартовую прямую и быть готовым к первому повороту, который предоставляет лучшую возможность для атаки. Я попробовал атаковать, чтобы выйти из зоны DRS, но также должен был следить за шинами, чтобы, если Мацусита снова подъедет, я всё ещё имел сцепление. Хотя на последних кругах ситуация была на грани.



Впереди „Спа-Франкоршам“ — хорошая трасса, чувствую себя там очень комфортно. Сегодняшний результат придаст импульс перед летней паузой, но также и на следующую гонку, так что с нетерпением её жду», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Према».

Сын Михаэля Шумахера одержал первую победу в Формуле-2