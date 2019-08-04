Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Сегодня, 4 августа, на стационарной трассе «Хунгароринг» состоится гонка двенадцатого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает восьмое место.



С поул-позишен будет стартовать голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у Квята 13-я стартовая позиция.



Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция гонки