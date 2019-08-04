Шварцман объяснил, почему произошло столкновение с Друговичем в борьбе за подиум

Российский гонщик Формулы-3 Роберт Шварцман прокомментировал сход во второй гонке этапа в Венгрии из-за последствий контакта с Фелипе Друговичем в споре за третье место.
«Эту гонку надо забыть, но вместе с тем извлечь из неё урок. В целом этот уик-энд не прошёл для нас как надо. Я хорошо стартовал с четвёртого места. В начале пытался пройти Друговича, но не получалось. Потом шины начали немного сдавать, мне было трудно оставаться рядом в последней паре поворотов. За семь кругов до финиша он ошибся в первом повороте, я попробовал пройти снаружи, и мы соприкоснулись. Мы поговорили — он не думал, что я так рядом с ним, так что не оставил мне места. В последний момент я попытался затормозить, чтобы избежать контакта, но было слишком поздно. Я коснулся его колеса передним антикрылом, пришлось заехать в боксы.
Обидно за команду и потерянные очки. Мы могли оказаться сегодня на подиуме, но такие вещи случаются. Думаю, после такого уик-энда мы можем только прибавить. Сейчас можно немного отдохнуть и затем вернуться к работе. Думаю, мы будем полностью готовы к Спа, Монце и Сочи», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Према».
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