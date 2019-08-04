Хэмилтон: не был уверен, что отыграю 19 секунд отставания

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Германии.
«Я устал, но так и должно быть. Я очень благодарен за этот день команде, которая продолжала верить в меня и старалась изо всех сил. Мы вместе уже семь лет, но эти ощущение не устаревает, оно всегда ощущается совершенно новым, каждая победа — новая для нас, и если бы не эти парни, которые вернулись на завод, это было бы невозможно. Я пилотировал на пределе всю гонку.
У нас были проблемы с тормозами на протяжении всего уик-энда, и я волновался по этому поводу. Мы внесли некоторые изменения, но это не поменяло ситуацию, так что я делал всё возможное. Я не знал, смогу ли отыграть 19 секунд отставания, шины уходили, я продолжал атаковать, фактически, в квалификационном темпе. Думаю, если бы сегодня здесь был Ники Лауда, он снял бы шляпу», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.
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